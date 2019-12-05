Сегодня Рада рассмотрит проект Избирательного кодекса с предложениями Зеленского

Верховная Рада на пленарном заседании в четверг рассмотрит проект Избирательного кодекса №0978 с предложениями Президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

После проекта Избирательного кодекса Рада рассмотрит в 1-м чтении законопроекты №2370 о геопространственных данных, №2275 об обязательном социальном страховании, во 2-м чтении указаны законопроекты №0858 об увеличении гарантийного взноса для участников земельных торгов с 5% до 50% годовой арендной платы и №2168 о передаче от Минсоцполитики к Минэкономики функции формирования трудовой политики государства.

Далее парламент рассмотрит законопроекты №2398 об оборонных закупках и №2288 об изменениях в таможенный кодекс.

В ходе заседания Рада рассмотрит ратификацию соглашений о финансировании расширения харьковского метро (№0008) и о внесении изменений в торговых преференций в отношении мяса птицы и переработанного мяса птицы с ЕС (№0009), проект изменений в закон об НКРЭКУ (№2490) в 1-м чтении и законопроекты №2189 касательно теробщин в Крыму и №2260 о разрешении подавать документы при приеме на работу в электронном виде во 2-м чтении.

Среди других законопроектов указан вопрос отмены необходимости внесения информации об оценке имущества в единую базу при посредничестве электронных площадок во 2-м чтении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс.

А в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада.