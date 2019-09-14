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14 сентября 2019, суббота, 14:55 7
Президент 2019-09-14T15:02:14+03:00
Українські Новини
Положения не соответствуют Конституции: Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Положения не соответствуют Конституции: Зеленский ветировал новый Избирательный кодекс

Избирательные бюллетени. Фото: 5.ua
Избирательные бюллетени. Фото: 5.ua

Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, который Рада приняла 11 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Указано, что 13 сентября Зеленский вернул закон со своими предложениями.

В своих замечаниях Зеленский отметил, что поступивший ему на подпись Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Как сообщали Українськi Новини, в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада. Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса. Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.

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