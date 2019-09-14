Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, который Рада приняла 11 июля 2019 года.\r\nОб этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.\r\nУказано, что 13 сентября Зеленский вернул закон со своими предложениями.\r\nВ своих замечаниях Зеленский отметил, что поступивший ему на подпись Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада. Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса. Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.