Президент Владимир Зеленский ветировал Избирательный кодекс, который Рада приняла 11 июля 2019 года.

Об этом говорится в сообщении на сайте Верховной Рады, передают Українськi Новини.

Указано, что 13 сентября Зеленский вернул закон со своими предложениями.

В своих замечаниях Зеленский отметил, что поступивший ему на подпись Избирательный кодекс содержит положения, которые не соответствуют Конституции, не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его усовершенствование, не согласовываются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур.

Как сообщали Українськi Новини, в августе председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который 11 июля 2019 года приняла Рада. Перед принятием Рада 17 раз возвращалась к поправкам к проекту кодекса. Ранее "Нацкорпус" пришел к Раде с требованием внести изменения в Избирательный кодекс и снизить проходной барьер.