Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання

Рятувальники назвали ще одну можливу причину масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якій вчора, 4 грудня, загинула одна студентка і постраждали більше 20 осіб. Загоряння ймовірно відбулося через несправний подовжувач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської облдержадміністрації Куций Максим.

Так, Куций написав, що попередньо пожежа почалася в закритому приміщенні на третьому поверсі.

"Ще рано говорити про причини займання. За попередніми даними, пожежа почалася в закритому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною став зламаний подовжувач", - написав Куций.

За його словами, ліквідація пожежі і пошуки людей тривають досі. А вранці в Одесу повинен прибути спеціальний загін з Києва для допомоги в проведенні операції серед завалів.

Також Куций підкреслив, що зараз велика загроза обвалення стін. Тому працівники поліції і слідчі зайдуть в будівлю тільки після того, як загрозу усунуть.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

Раніше стало відомо, що ДСНС ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

Також ЗМІ повідомляли, що пожежа в одеському коледжі розпочалася через обігрівач.