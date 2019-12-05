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05 грудня 2019, четвер, 08:00 14
Суспільство 2019-12-05T08:04:24+02:00
Українські Новини
Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання

Масштабна пожежа в одеському коледжі: рятувальники назвали можливу причину займання

Анна Рудык
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Пожежа в Одесі. Фото: Думська
Пожежа в Одесі. Фото: Думська

Рятувальники назвали ще одну можливу причину масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, в якій вчора, 4 грудня, загинула одна студентка і постраждали більше 20 осіб. Загоряння ймовірно відбулося через несправний подовжувач. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Одеської облдержадміністрації Куций Максим.

Так, Куций написав, що попередньо пожежа почалася в закритому приміщенні на третьому поверсі.

"Ще рано говорити про причини займання. За попередніми даними, пожежа почалася в закритому приміщенні на третьому поверсі. За інформацією ДСНС, ймовірною причиною став зламаний подовжувач", - написав Куций.

За його словами, ліквідація пожежі і пошуки людей тривають досі. А вранці в Одесу повинен прибути спеціальний загін з Києва для допомоги в проведенні операції серед завалів.

Також Куций підкреслив, що зараз велика загроза обвалення стін. Тому працівники поліції і слідчі зайдуть в будівлю тільки після того, як загрозу усунуть.

Як повідомляли Українські Новини, Одеса оголосила траур на два дні через масштабну пожежу в коледжі.

Раніше стало відомо, що ДСНС ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

Також ЗМІ повідомляли, що пожежа в одеському коледжі розпочалася через обігрівач.

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