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04 декабря 2019, среда, 21:45 1039
Общество 2019-12-04T22:30:02+02:00
Українські Новини
Пожар в одесском колледже начался из-за обогревателя, - журналист

Пожар в одесском колледже начался из-за обогревателя, - журналист

Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар в одесском колледже. Скриншот Youtube/Ruslan Samovarov
Пожар в одесском колледже. Скриншот Youtube/Ruslan Samovarov

Пожар в одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник из-за электрообогревателя. Об этом написал одесский журналист Юрий Ткачев в своем Telegram-канале.

Ссылаясь на слова студентов колледжа, журналист рассказал, что в здании "или не топили вообще, или топили так, что можно считать, что не топили".

"Почему? А потому что топить дорого, надо экономить. Но людям холодно, и люди приносят обогреватели. В смысле, из дома", - написал Ткачев.

Так как электросети в здании последний раз ремонтировали при Брежневе, они не выдержали нагрузок, на которые никогда не были рассчитаны.

Так же плохо в здании обстояли дела с противопожарной сигнализацией: если она и была, то не сработала.

"Это после "Виктории", когда столько говорили о необходимости проверки наличия такой сигнализации везде и всюду. И проверяли ведь, ГСЧС реально бегало по области, содомировало всех правых и виноватых, грозили закрывать учреждения и это вот все. Бегать - бегали, а результаты - где?" - задает риторический вопрос журналист.

Ткачев делает закономерный вывод, что проблем так много, что неизвестно, за какую хвататься.

"Все сгнило уже до такой степени, что латки ставить негде - одни дыры. Государство не работает как государство, а все больше напоминает кружок самодеятельности в школе для умственно отсталых подростков с криминальными наклонностями. Вот в чем беда", - написал он.


Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже.

Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек.

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