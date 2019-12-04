Студентка Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших

1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в Одесском колледже.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), передают Українськi Новини.

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса возник пожар", - сказано в нем.

По состоянию на 12:49 площадь пожара ориентировочно составляет 2 000 кв. м, существует угроза распространения огня.

Отмечается, что более 40 человек эвакуированы, работы по эвакуации завершены.

В лечебные учреждения были госпитализированы 13 человек, из них 5 пожарных.

По словам мэра Одессы Геннадия Труханова, 1 из госпитализированных умер.

(Новость исправлена)

Ранее сообщалось, что в городской больнице №1 скончалась преподаватель колледжа Анна Бардюк 1976 года рождения.

Позже было установлено, что один из спасателей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) ошибочно опознал погибшую как свою родственницу Бардюк.

Бардюк также госпитализирована, ее состояние оценивается как тяжелое.

Погибшей оказалась 17-летняя студентка колледжа, она была госпитализирована в больницу как неизвестная.

Тело опознали ее родственники, данные студентки не сообщаются.

Труханов поручил предоставить помощь всем пострадавшим.

На данный момент к тушению привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники.

Ликвидация пожара продолжается.

На данный момент причины пожара не установлены.

По состоянию на 13:26 пострадавших уже 19 (с погибшей), в том числе семеро несовершеннолетних. Спасенных студентов и преподавателей разместили в здании "Проминвестбанка", которое с другой стороны Пушкинской. Площадь пожара уже превысила 3000 квадратных метров. У спасателей заканчивается топливо в машинах, и его подвозят в канистрах.

Также издание опубликовало список пострадавших несовершеннолетних:

Детская областная клиническая больница:

1. Чернявская Кристина, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена, 2003 г.р.

6. Бац Анна, 2003 г.р.

7. Беркатюк Виктория, 2003 г.р.

8. Новицкий Юрий, 2003 г.р.

9. Савельева Ирина, 18 лет.

10. Рокина Елена, 2001 г.р.

11. Белинская Руслана, 2001 г.р.

12. Винарчук Елена, 2002 г.р.

Сотрудники колледжа:

13. Глазкова Любовь Сергеевна

14. Хмарская Виктория Васильевна

15. Попова Наталья Петровна

16. Кубко Ирина Васильевна

Согласно с информацией издания по состоянию на 13.53, в больницах сейчас находится 21 человек по словам представителя муниципального департамента здравоохранения Аллы Калеевой, в том числе девять несовершеннолетних учащихся колледжа и пятеро пожарных.

Один учащийся колледжа и один пожарный — в тяжелом состоянии. У пострадавших диагностируют отравление продуктами горения и ожоги.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе ищут пропавших в ходе пожара студентов и работников колледжа.

Масштабный пожар в колледже сняли с высоты птичьего полета. Возможной причиной пожара в колледже могла стать старая проводка.

Тем временем в Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за пожара в колледже.