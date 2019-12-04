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04 декабря 2019, среда, 20:40 3283
Общество 2019-12-04T21:30:23+02:00
Українські Новини
В одесском колледже ликвидировали пожар: начаты работы по поиску тел погибших

В одесском колледже ликвидировали пожар: начаты работы по поиску тел погибших

ГосЧС Украины, Одесса, Одесский колледж, Пожар
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) по состоянию на 19:30 ликвидировала пожар в одесском колледже.

Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГосЧС в Одесской области.

Начаты работы по поиску тел погибших.

Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса, возник пожар.

Площадь пожара ориентировочно составляет 4 000 кв. м. Более 40 человек были эвакуированы.

Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже.

Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек. А масштабный пожар в колледже в Одессе показали с высоты птичьего полета. 

Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.

Тем времнем полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.

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