В одесском колледже ликвидировали пожар: начаты работы по поиску тел погибших

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) по состоянию на 19:30 ликвидировала пожар в одесском колледже.Об этом Українським Новинам сообщил представитель ГосЧС в Одесской области.Начаты работы по поиску тел погибших.Согласно сообщению Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС), 4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, на 3-м этаже 6-этажного учебного корпуса, возник пожар.Площадь пожара ориентировочно составляет 4 000 кв. м. Более 40 человек были эвакуированы.Как сообщали Українськi Новини, 1 человек погиб и 20 госпитализированы из-за пожара в одесском колледже.Также количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек. А масштабный пожар в колледже в Одессе показали с высоты птичьего полета. Кроме того, вероятной причиной пожара в колледже в Одессе могла стать старая проводка, которую не меняли с 1966 года.Тем времнем полиция начала расследовать пожар в одесском колледже.