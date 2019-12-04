Пожежа в коледжі: Одеса оголосила траур на два дні

Пожежа в коледжі в Одесі. Скріншот

Пожежа в коледжі в Одесі. Скріншот

Одеса оголосила траур у зв'язку з пожежею в коледжі на 5 і 6 грудня.

Відповідне розпорядження підписав мер Одеси Геннадій Труханов, передають Українські Новини.

"4 грудня в приміщенні державного вищого навчального закладу "Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу", розташованого за адресою: вул. Троїцька, 25, сталася масштабна пожежа, що призвела до загибелі людей. Враховуючи викладене, оголосити 5 і 6 грудня днями жалоби в місті Одеса", - йдеться у тексті розпорядження.

Державні прапори і прапори Одеси будуть приспущені і доповнені траурними стрічками.

Також рекомендується обмежити використання музики та проведення розважальних заходів у місті.

Як повідомляли Українські Новини, ДСНС ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

1 людина загинула і 20 було госпіталізовано через пожежу в одеському коледжі. Кількість зниклих безвісти під час пожежі в коледжі Одеси збільшилася до 15 осіб.

У ЗМІ повідомили, що пожежу в одеському коледжі розпочався через обігрівач.