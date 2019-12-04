Количество пропавших без вести во время пожара в колледже Одессы увеличилось до 15 человек

В результате пожара в одесском колледже погибла студентка, а не преподаватель, а количество пропавших без вести увеличилось до 15 человек. Об этом сообщил представитель ГСЧС на брифинге в среду, 4 декабря. "По состоянию на 17.00 погиб в больнице один человек. Кроме того пострадали 22 человека, которые после пожара начали отдельно обращаться к лечебным учреждениям. Эта цифра безусловно, возможно будет расти. Сейчас меры по ликвидации пожара продолжаются", - сказал представитель ведомства. По предварительной информации погибшая девушка 2003 года рождения. Также сообщается, что путаница произошла в больнице при опознании. Преподаватель жива, однако находится в тяжелом состоянии. На данный момент есть информация об около 15 пропавших без вести. Как сообщали Українськi Новини, в Одессе горит колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания. В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже. Преподаватель Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших. Стала известна возможная причина пожара в одесском Колледже: обвиняют старую проводку.