Долар дешевшає: офіційні курси валют на сьогодні

Після того, як долар і євро в київських обмінниках підскочили, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 5 грудня, на 0,89 коп. до 23,9303 UAH/USD. Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

В попередній торговий день НБУ підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 4 грудня, на 1,82% до 23,9392 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3134,0439 100 доларів США 2393,0282 100 швейцарських франків 2420,3309 1000 ієн 220,1506 10 російських рублів 3,7278 100 євро 2651,7145

Як повідомляли Українські Новини, курс гривні на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок на 1 коп. в середу зміцнився на 6 коп. до 23,89 UAH/USD.

Також Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD. Середній курс купівлі євро підвищився на 4,63 коп. до 26,2432 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 2,03 коп. до 26,6681 UAH/EUR.

Тим часом населення продовжує скуповувати дешеву валюту. У листопаді населення купило валюти на 58,4 млн доларів більше, ніж продало.