підписатися на розсилку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 грудня 2019, середа, 20:43 14
Суспільство 2019-12-04T21:45:01+02:00
Українські Новини
В одеському коледжі ліквідували пожежу: розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

В одеському коледжі ліквідували пожежу: розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

ДержНС, Одеса, пожежа, Одеський коледж
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net
Пожежа в Одесі. Фото: dumskaya.net

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) станом на 19:30 ліквідувала пожежу в одеському коледжі.

Про це Українським Новинам повідомив представник ДержНС в Одеській області.

Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.

Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС), 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу, виникла пожежа.Площа пожежі орієнтовно становить 4 000 кв. м. Більше 40 осіб були евакуйовані.

Як повідомляли Українські Новини, 1 людина загинула і 20 було госпіталізовано через пожежу в одеському коледжі.

Також кількість зниклих без вісті під час пожежі в коледжі Одеси збільшилася до 15 осіб. А масштабну пожежу в коледжі в Одесі показали з висоти пташиного польоту.

Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.

Тим часом поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.

Більше новин про: ДержНС Одеса пожежа Одеський коледж

Архів
Новини
Зеленського благословили перед "нормандським форматом" 21:50
Пожежа в одеському коледжі розпочалася через обігрівач, - журналіст 21:50
Фото дня: у Києві метро в годину пік не витримало натовпу людей і закрило двері 20:45
В одеському коледжі ліквідували пожежу: розпочато роботи з пошуку тіл загиблих 20:43
Російська пропагандистка Скабеева заявила, що в прямому ефірі додзвонилася Зеленському 20:30
більше новин
Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція повідомила 2 затриманим про підозру 10:27
НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом 11:18
Сніг і ожеледь: поліція попередила водіїв про небезпеку і порадила перечекати негоду 23:38
Зеленський запропонував строк за статус "злодія в законі" 11:27
НБУ продовжує підвищувати гривню: офіційний курс валют на 3 грудня 06:00
більше новин
Юлія Ковалів може замінити Гончарука на посаді прем'єра, - ЗМІ 14:32
Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53
До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04
Це дуже маленька сума, - Марина Порошенко про 700 млн гривень з держбюджету для свого фонду 21:45
Випередили тільки Грузію і Молдову: дослідження рівня освіти в Україні показало шокуючі результати 11:22
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok