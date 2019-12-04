В одеському коледжі ліквідували пожежу: розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

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Кум Труби Щербина попався на хабарі в 150 тис. доларів за закриття справи ДБР 11:53

До мітингувальників під НБУ приєдналися ошукані вкладники банків, - ЗМІ 18:04

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