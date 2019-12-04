В одеському коледжі ліквідували пожежу: розпочато роботи з пошуку тіл загиблих

Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДержНС) станом на 19:30 ліквідувала пожежу в одеському коледжі.Про це Українським Новинам повідомив представник ДержНС в Одеській області.Розпочато роботи з пошуку тіл загиблих.Згідно з повідомленням Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС), 4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу, на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу, виникла пожежа.Площа пожежі орієнтовно становить 4 000 кв. м. Більше 40 осіб були евакуйовані.Як повідомляли Українські Новини, 1 людина загинула і 20 було госпіталізовано через пожежу в одеському коледжі.Також кількість зниклих без вісті під час пожежі в коледжі Одеси збільшилася до 15 осіб. А масштабну пожежу в коледжі в Одесі показали з висоти пташиного польоту.Крім того, ймовірною причиною пожежі в коледжі в Одесі могла стати стара проводка, яку не міняли з 1966 року.Тим часом поліція почала розслідувати пожежу в одеському коледжі.