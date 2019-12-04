Заарештований другий підозрюваний в убивстві 3-річної дитини в Києві

Після арешту першого підозрюваного Шевченківський райсуд Києва взяв під варту другого підозрюваного в убивстві 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини.

Суд заарештував Олексія Семенова.

Згідно з повідомленням прокуратури, підозрюваних затримали на 2 місяці без права внесення застави.

Їм інкримінується ч 2 ст 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини,

в ЗМІ з'явилася інформація, що проодного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко.

Тим часом найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва.

Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.