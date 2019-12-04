Заарештований другий підозрюваний в убивстві 3-річної дитини в Києві

Після арешту першого підозрюваного Шевченківський райсуд Києва взяв під варту другого підозрюваного в убивстві 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Про це йдеться в повідомленні прес-служби прокуратури Києва, передають Українські Новини. Суд заарештував Олексія Семенова. Згідно з повідомленням прокуратури, підозрюваних затримали на 2 місяці без права внесення застави. Їм інкримінується ч 2 ст 115 (умисне вбивство малолітньої дитини, вчинене на замовлення) Кримінального кодексу. Як повідомляли Українські Новини, в ЗМІ з'явилася інформація, що проодного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко. Тим часом найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва. Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.