СМИ опубликовали фото потенциального убийцы 3-летнего ребенка в Киеве

Согласно данным источников издания в полиции, киллеры были 1999 и 2000 года рождения.

Так, сообщается, что выстрел был произведен примерно из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года.

По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn.

Также в объективы камер наблюдения попал мужчина, который покидал хостел через минуту после выстрела. Издание опубликовало фото потенциального убийцы.

Как сообщали Українські Новини, полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

А внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе.