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02 декабря 2019, понедельник, 17:03 3362
Происшествия 2019-12-02T17:03:48+02:00
Українські Новини
СМИ опубликовали фото потенциального убийцы 3-летнего ребенка в Киеве

СМИ опубликовали фото потенциального убийцы 3-летнего ребенка в Киеве

Убийство ребенка, Стрельба, обстрел автомобиля
Убийство 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева. Фото: Информатор
Убийство 3-летнего сына депутата Вячеслава Соболева. Фото: Информатор

Киллеров, которые стреляли в автомобиль, арендованный бывшим депутатом Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеславом Соболевым на улице Льва Толстого в центре Киева и убили его 3-летнего сына, было двое. Об этом сообщает Страна. 

Согласно данным источников издания в полиции, киллеры были 1999 и 2000 года рождения.

Так, сообщается, что выстрел был произведен примерно из номера хостела № 310, расположенного на ул. Тарасовская, 4. Установлено, что указанный номер арендовался на имя Стрельникова Олега Владимировича, 03.10.1998 года рождения, паспорт которого считается потерянным с 2017 года. 

По этому адресу расположен столичный хостел Fire Inn. 

Также в объективы камер наблюдения попал мужчина, который покидал хостел через минуту после выстрела. Издание опубликовало фото потенциального убийцы.

Как сообщали Українські Новини, полиция отрабатывает 3 основных версии убийства 3-летнего сына бывшего депутата Киевского областного совета от партии "Блок Петра Порошенко" Вячеслава Соболева на улице Льва Толстого в центре Киева.

А внедорожник, в котором расстреляли ребенка, принадлежит фигуранту дела о финансировании терроризма на Донбассе

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