Студентка Одеського коледжу загинула у пожежі: список постраждалих

1 людина загинула і 20 були госпіталізовані через пожежу в Одеському коледжі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"4 грудня о 10:12 в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу (р. Одеса) на 3-му поверсі 6-поверхового навчального корпусу виникла пожежа", - сказано в ньому.

Станом на 12:49 площа пожежі орієнтовно становить 2 000 кв. м, існує загроза розповсюдження вогню.

Наголошується, що понад 40 людей евакуйовано, роботи з евакуації завершені.

В лікувальні установи були госпіталізовані 13 осіб, з них 5 пожежних.

За словами мера Одеси Геннадія Труханова, 1 з госпіталізованих помер.

В міській лікарні №1 померла викладач коледжу Анна Бардюк 1976 року народження.

(Новину виправлено)

Пізніше було встановлено, що один з рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) помилково упізнав загиблу як свою родичку Бардюк.

Бардюк також госпіталізована, її стан оцінюється як ятжкий.

Загиблою виявилася 17-річна студентка коледжу, вона була госпіталізована в лікарню як невідома.

Тіло впізнали її родичі, дані студентки не повідомляються.

Труханів доручив надати допомогу всім постраждалим.

Наразі до гасіння залучено 70 осіб особового складу та 18 одиниць техніки.

Ліквідація пожежі триває.

Наразі причини пожежі не встановлені.

Як повідомляє Думська, станом на 13:26 постраждалих вже 19 (з загиблої жінкою), у тому числі семеро неповнолітніх. Врятованих студентів і викладачів розмістили в будівлі "Промінвестбанку", яке з іншого боку Пушкінській. Площа пожежі вже перевищила 3000 квадратних метрів. У рятувальників закінчується паливо в машинах, і його підвозять в каністрах.

Також видання опублікувало список постраждалих неповнолітніх, які перебувають в обласній дитячій лікарні на Воробйова:

1. Чернявська Христина, 2002 р.н.

2. Савельєва Юлія Василівна, 2002 р.н.

3. Свердленко Софія, 2002 р.н.

4. Куртеєвій Марія, 2003 р.н.

5. Бахчіванжі Олена, 2003 р.н.

6. Бац Анна, 2003 р.н.

7. Беркатюк Вікторія, 2003 р.н.

8. Новицький Юрій, 2003 р.н.

9. Савельєва Ірина, 18 років.

10. Рокина Олена, 2001 р.н.

11. Белінська Руслана, 2001 р.н.

12. Винарчук Олена, 2002 р.н.

Співробітники коледжу:

13. Глазкова Любов Сергіївна

14. Хмарська Вікторія Василівна

15. Попова Наталія Петрівна

16. Кубко Ірина Василівна

Згідно з інформацією видання станом на 13.53, в лікарнях зараз перебуває 21 людина за словами представника муніципального департаменту охорони здоров'я Алли Калєєвої, в тому числі дев'ять неповнолітніх учнів коледжу і п'ятеро пожежників.

Один учень коледжу і один пожежний - у тяжкому стані. У постраждалих діагностують отруєння продуктами горіння та опіки.

Як повідомляли Українськi Новини, в Одесі шукають зниклих під час пожежі студентів і працівників коледжу.

Масштабну пожежу в коледжі зняли з висоти пташиного польоту. Можливою причиною пожежі в коледжі могла стати стара проводка.

Тим часом в Одесі перестали працювати три тролейбусні маршрути через пожежу в коледжі.