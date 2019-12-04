подписаться на рассылку
23.75 24.05
26.1 26.65
˟
04 декабря 2019, среда, 17:29 193
Происшествия 2019-12-04T17:58:16+02:00
Українські Новини
Во время пожара в колледже Одессы пропали 5 человек

Во время пожара в колледже Одессы пропали 5 человек

Пожар в Одессе, пожар в колледже
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net
Пожар в Одессе. Фото: dumskaya.net

Местоположение двух студентов и трех работников бухгалтерии Одесского колледжа экономики продолжают устанавливать. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в среду, 4 декабря.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. В МОН отметили, что в результате пожара пострадало 17 человек, из них 8 учащихся колледжа.

"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе горит колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания. В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже.

Преподаватель Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших.

Стала известна возможная причина пожара в одесском Колледже: обвиняют старую проводку.

Больше новостей о: Пожар в Одессе пожар в колледже

Архив
Новости
"95 Квартал" стал на колени перед Поплавским, - СМИ 19:19
Депутат "Единой России" приехал за украинским паспортом и "попался" СБУ 19:09
Полиция начала расследовать пожар в одесском колледже 19:09
Пожар в Одессе.
Студентка Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших 19:05 Исправлено
Вятрович прогулял заседание суда по делу о символике дивизии СС "Галичина", – Бужанский 18:49
больше новостей
Пенсионный фонд начал финансирование пенсий после повышения 06:30 Инфографика
Сегодня по всей Украине ухудшится погода: 4 области завалит густым снегом 08:20
Вижу, что у моего ребенка нет полголовы: Соболевы рассказали о моменте убийства сына и кого подозревают в заказе 16:10
Кабмин обсуждает с малыми и средними предпринимателями упрощение условий ведения бизнеса 14:25
Стики для IQOS и Glo могут подняться в цене из-за новых налогов 20:01
больше новостей
Это очень маленькая сумма, - Марина Порошенко о 700 млн гривен из госбюджета для своего фонда 21:15
Новый губернатор Харьковской области угрожает депутатам облсовета, – Золотарев 17:39
Работники военкомата силой попытались увести мужчину с почтового отделения в армию 13:56
Дубилет инициирует отмену учетных книг для физлиц-предпринимателей 10:58
Кабмин уволил Зеркаль и Чернегу 14:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok