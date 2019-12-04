Во время пожара в колледже Одессы пропали 5 человек

Местоположение двух студентов и трех работников бухгалтерии Одесского колледжа экономики продолжают устанавливать. Об этом сообщила пресс-служба Минобразования в среду, 4 декабря.

В настоящее время продолжается ликвидация пожара. В МОН отметили, что в результате пожара пострадало 17 человек, из них 8 учащихся колледжа.

"Министерство образования и науки выражает искренние соболезнования родным и близким Анны Бородюк, преподавательницы колледжа, которая погибла в результате пожара", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, в Одессе горит колледж экономики: студенты прыгают из окон, есть угроза обрушения здания. В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже.

Преподаватель Одесского колледжа погибла при пожаре: список пострадавших.

Стала известна возможная причина пожара в одесском Колледже: обвиняют старую проводку.