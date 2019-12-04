В Одессе перестали работать три троллейбусных маршрута из-за масштабного пожара в колледже

3 троллейбусных маршрута перестали работать и 3 укоротили из-за пожара в Одесском колледже на перекрестке ул. Пушкинской и Троицкой в центре Одессы.

Об этом сообщило коммунальное предприятие "Одесгорэлектротранс", передают Українські Новини.

Приостановилась работа троллейбусных маршрутов — № 1, 8 и 14.

Троллейбусы № 7, 9, 10 и 11 курсируют по укороченному пути - до железнодорожного вокзала.

Такие меры будут продолжаться до полного открытия проезда по ул. Пушкинской.

Как сообщали Українські Новини, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар, проводится эвакуация из здания. По данным скорой, пострадавших уже 12, в том числе двое пожарных. Состояние — средней тяжести и тяжелое. Людей госпитализировали к ГКБ №1, 9, 11 и областную детскую больницу.

Также в Одессе в гостинице "Токио Стар" произошел пожар, погибли по меньшей мере 8 человек.



Ранее в Одессе в психбольнице на Воробьева случился пожар: погибло 6 человек.