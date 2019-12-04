Заарештований один з підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в Києві

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва. Дане рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини. Суд заарештував Андрія Лаврегу. За даними слідства, саме він стріляв по автомобілю Соболєва. Засідання суду проходило в закритому режимі. Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко. Тим часом найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва. Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє. Крім того, депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі Києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим.