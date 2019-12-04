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04 грудня 2019, середа, 13:34 12
Судова влада 2019-12-04T14:03:56+02:00
Українські Новини
Заарештований один з підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в Києві

Заарештований один з підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в Києві

В'ячеслав Соболєв, Арешт, Вбивство дитини, смерть дитини
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Шевченківський райсуд Києва взяв під варту одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина депутата Київської облради В'ячеслава Соболєва.

Дане рішення суд ухвалив у середу, передають Українські Новини.

Суд заарештував Андрія Лаврегу.

За даними слідства, саме він стріляв по автомобілю Соболєва.

Засідання суду проходило в закритому режимі.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що одного з підозрюваних в убивстві 3-річного сина Соболєва нагороджував Порошенко.

Тим часом найдено зброю, з якої вбили 3-річного сина Соболєва.

Також стало відомо, що кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.

Крім того, депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі Києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим.

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