Україна заплатить добровільний внесок до НАТО у розмірі 850 тисяч євро

Організація Північноатлантичного договору (НАТО) виділила 40 млн євро допомоги Україні 1 жовтня, а сьогодні на засіданні в Кабінеті Міністрів повідомили про добровільний внесок України в НАТО у розмірі 850 тис. євро.

Про це у своєму Telegram-каналі написав депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність"), передають Українські Новини.

"Україна здійснить добровільний внесок до НАТО 850 тис. євро, що дозволить Україні отримати приміщення в штаб-квартирі НАТО", - написав він.

За інформацією депутата, відповідне розпорядження було прийнято на засіданні Кабінету Міністрів у середу 4 грудня.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні в Кабінеті Міністрів озвучили багато важливих рішень, серед яких була постанова збільшити фінансування Пенсійного фонду для виплати субсийдій, спростити отримання довідок про тимчасове проживання особам країн з безвізовим режимом і почати аудиторську перевірку "Нафтогаз Україна".

Нагадаємо, українську армію позбавили "прапорщиків" і "мічманів" з метою створення в Україні професійного сержантського корпусу НАТО.