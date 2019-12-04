Кабмин проведет аудиторскую проверку "Нефтегазу"

Кабинет Министров распорядился провести аудиторскую проверку Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины".

Об этом в своем Telegram-канале написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Он сообщил, что Кабмин назначил ООО "Делойт енд Туш Юкрейниан сервисез компани" субъектом аудиторской деятельности для предоставления услуг по обязательному аудиту финансовой отчетности "Нефтегаза" за 2019-2020 годы.

Согласно сопроводительным документам, предусмотрено, что наблюдательный совет "Нефтегаза" формирует и подает предложения Кабмину о назначении субъекта аудиторской деятельности, а также подает обоснованные рекомендации касательно отбора одного субъекта аудиторской деятельности.

Также сообщается, что на заседании набсовета "Нефтегаза" 17 сентября предварительно была одобрена компания "Делойт енд Туш ЮСК" для проведения аудита финотчетности.

Как сообщали Українські Новини, в октябре Кабинет Министров поручил Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины", акционерным обществам "Укрзализныця" и "Укрпочта" провести аудит имущества.

В августе Компания "Делойт енд Туш ЮСК" выиграла в тендере Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" на проведение аудита финансовой отчетности компании за 2019 и 2020 год за 61,85 млн гривен.

В 2018 году "Нефтегаз" сократил чистую прибыль на 64,3%, или на 24,532 млрд гривен до 13,613 млрд гривен по сравнению с 2017 годом.

В 2018 году компания увеличила чистый доход на 9,05%, или на 17,011 млрд гривен до 204,938 млрд гривен.

"Нефтегаз Украины" - ведущее предприятие топливно-энергетического комплекса страны, которое занимается разведкой и разработкой месторождений, бурением, транспортировкой и хранением нефти и газа, а также снабжением газом потребителей.

Напомним, "Укроборонпром" договорился о проведении аудита, который обойдется в 29,3 млн гривен. Также Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун.