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04 декабря 2019, среда, 11:55 228
Кабмин 2019-12-04T14:15:05+02:00
Українські Новини
Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание в Украине

Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание в Украине

Кабмин, Иностранцы, Гончаренко, безвиз
Документы. Фото: pixabay
Документы. Фото: pixabay

На заседании 4 декабря Кабинет Министров, помимо принятия решения выделить Пенсионному фонду дополнительные деньги на субсидии, решил внести в Верховную Раду проект закона, который предусматривает упрощение получения справок на временное проживание в Украине.

Об этом в мессенджере Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Как сообщает народный депутат, правительство планирует упростить получение разрешения на временное проживание в Украине гражданам стран, имеющих безвизовый режим с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, на собрании 3 декабря Кабинет Министров узаконил права лицам с инвалидностью и был принят законопроект  №0963 "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных".

Ранее в Кабинете Министров решили предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки, а также регистрировать разводы.

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