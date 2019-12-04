Кабмин предложил упростить получение справок на временное проживание в Украине

На заседании 4 декабря Кабинет Министров, помимо принятия решения выделить Пенсионному фонду дополнительные деньги на субсидии, решил внести в Верховную Раду проект закона, который предусматривает упрощение получения справок на временное проживание в Украине.

Об этом в мессенджере Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

Как сообщает народный депутат, правительство планирует упростить получение разрешения на временное проживание в Украине гражданам стран, имеющих безвизовый режим с Украиной.

Как сообщали Українські Новини, на собрании 3 декабря Кабинет Министров узаконил права лицам с инвалидностью и был принят законопроект №0963 "О внесении изменений в закон Украины "О дорожном движении" относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных".

Ранее в Кабинете Министров решили предложить Верховной Раде разрешить нотариусам регистрировать браки, а также регистрировать разводы.