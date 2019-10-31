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31 октября 2019, четверг, 12:39 305
Внешняя политика 2019-10-31T12:45:02+02:00
Українські Новини
НАТО дало Украине 40 миллионов на кибероборону и реабилитацию

НАТО дало Украине 40 миллионов на кибероборону и реабилитацию

Нато, Оборона, Брифинг, финансовая помощь Украине, Президент Владимир Зеленский
Встреча с Генсекретарем НАТО. Фото: Офис Президента
Встреча с Генсекретарем НАТО. Фото: Офис Президента

Организация Североатлантического договора (НАТО) посетила Киев и Одессу и договорилась с Президентом о помощи Украине в размере 40 млн евро.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО на совместном брифинге с Президентом Владимиром Зеленским после заседания комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, передают Українські Новини.

"НАТО продолжает предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины", - сказал он.

Деньги предусмотрены на такие сферы, как боевое командование, кибероборона и медицинская реабилитация.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Также Зеленский заявляет, что Украина заинтересована в получении плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора и готова к ускорению подготовки к членству в Альянсе.

Также министр обороны сообщил о договоренности о полном перезапуске отношений Украины с НАТО.

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