НАТО дало Украине 40 миллионов на кибероборону и реабилитацию

Организация Североатлантического договора (НАТО) посетила Киев и Одессу и договорилась с Президентом о помощи Украине в размере 40 млн евро.

Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО на совместном брифинге с Президентом Владимиром Зеленским после заседания комиссии "Украина - НАТО" в Киеве, передают Українські Новини.

"НАТО продолжает предоставлять Украине практическую помощь. Сегодня мы пересмотрели наш комплексный пакет помощи Украине. Через 10 трастовых фондов союзники НАТО и партнеры выделили более 40 млн евро для поддержки Украины", - сказал он.

Деньги предусмотрены на такие сферы, как боевое командование, кибероборона и медицинская реабилитация.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский просит НАТО рассмотреть присоединение Украины к программе расширенных возможностей.

Также Зеленский заявляет, что Украина заинтересована в получении плана действий по членству (ПДЧ) в Организации Североатлантического договора и готова к ускорению подготовки к членству в Альянсе.

Также министр обороны сообщил о договоренности о полном перезапуске отношений Украины с НАТО.