Украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон

Принятый Верховной Радой закон о ликвидации воинских званий "прапорщик" и "мичман" подписал Президент Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0906 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам Организации североатлантического договора (НАТО).

Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности, отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой".

Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом:

рекрут

солдат

старший солдат

младший сержант

сержант

старший сержант

первый сержант

штаб-сержант

мастер-сержант

старший мастер-сержант

главный мастер-сержант

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября Кбинет Министров предложил закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим.

Ранее Рада ввела материальную ответственность военных.