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29 ноября 2019, пятница, 13:37 1835
Президент 2019-11-29T13:38:19+02:00
Українські Новини
Украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон

Украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон

Воинские звания, Военнослужащие, Владимир Зеленский, Нато
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Принятый Верховной Радой закон о ликвидации воинских званий "прапорщик" и "мичман" подписал Президент Владимир Зеленский

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0906 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам Организации североатлантического договора (НАТО).

Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности, отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины.

Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой".

Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом:

  • рекрут
  • солдат
  • старший солдат
  • младший сержант
  • сержант
  • старший сержант
  • первый сержант
  • штаб-сержант
  • мастер-сержант
  • старший мастер-сержант
  • главный мастер-сержант

Как сообщали Українськi Новини, 10 октября Кбинет Министров предложил закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим.

Ранее Рада ввела материальную ответственность военных.

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