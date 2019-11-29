Украинскую армию лишили "прапорщиков" и "мичманов": Зеленский подписал новый закон

Принятый Верховной Радой закон о ликвидации воинских званий "прапорщик" и "мичман" подписал Президент Владимир Зеленский Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №0906 на сайте Рады, передают Українськi Новини. Закон направлен на создание в Украине профессионального сержантского корпуса, аналогичного странам Организации североатлантического договора (НАТО). Им вводится новая шкала армейских и корабельных воинских званий, в частности, отменяются воинские звания прапорщика, старшего прапорщика, мичмана, старшины, а вводятся новые звания мастер-сержанта и главного старшины. Кроме того, название "полк" заменяется "бригадой". Теперь ряд армейских званий рядового, сержантского и старшинского состава будет выглядеть таким образом: рекрут солдат старший солдат младший сержант сержант старший сержант первый сержант штаб-сержант мастер-сержант старший мастер-сержант главный мастер-сержант Как сообщали Українськi Новини, 10 октября Кбинет Министров предложил закон о выделении 1,4 млрд гривен на зарплаты военнослужащим. Ранее Рада ввела материальную ответственность военных.