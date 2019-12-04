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04 декабря 2019, среда, 11:24 18
Кабмин 2019-12-04T11:32:57+02:00
Українські Новини
Кабмин увеличил финансирование выплаты субсидий

Кабмин увеличил финансирование выплаты субсидий

Пенсионный фонд, Субсидии, Гончаренко, Кабмин
Деньги. Фото: censor.net
Деньги. Фото: censor.net

Кабинет Министров принял решение выделить 283 млн гривен Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. 

Об этом в мессенджере Telegram написал депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (фракция "Европейская солидарность"), передают Українськi Новини.

"Кабмин добавил 283 миллиона Пенсионному фонду на выплату субсидий в денежной форме. Сначала запланированной суммы в 10 млрд не хватило", - написал Гончаренко.

Указывается, в августе текущего года Кабинет Министров разрешил с октября получать монетизированные субсидии в 34 банках.  

Как сообщали Українські Новини, за год минимальная пенсия выросла на 67 гривен и стало известно, что на пенсионные выплаты было направлено 363,8 млрд грн.

Напомним, Пенсионный фонд начал финансирование пенсий за декабрь после того, как пересчитал пенсии в связи с изменением прожиточного минимума для украинцев пожилого возраста с 1 декабря 2019.

Тем временем Кабмин намерен провести международный аудит Пенсионного фонда и в 2020 году оптимизировать его работу.

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