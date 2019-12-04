Куму Труби Щербині повідомили про підозру

Обшук у Щербини. Фото: Новий час

Обшук у Щербини. Фото: Новий час

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило колишньому начальнику Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігорю Щербині, якого затримали напередодні, про підозру у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи Державним бюро розслідувань (ДБР).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби НАБУ, передають Українські Новини.

"3 грудня 2019 року детективи Національного бюро за погодженням прокурорів САП повідомили екс-начальнику Головного слідчого управління ГПУ і підприємцю в сфері будівництва, викритому в отриманні 75 тис. дол. США неправомірної вигоди, про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України", - сказано в ньому.

Таким чином, Щербина підозрюється в шахрайстві, замаху на злочин і пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди посадовій особі.

За даними слідства, колишній чиновник Генпрокуратури за посередництва підприємця у сфері будівництва вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовника 150 тис. доларів хабара нібито для подальшої передачі директору ДБР.

Директор бюро в обмін на гроші нібито повинен був забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу, щодо дій компанії-забудовника.

Щербину затримали після отримання ним першого траншу в розмірі 75 тис. доларів з обговорених 150 тис. доларів.

На даний момент вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. Зазначається, що розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада.

Як повідомляли Українські Новин, Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: Зеленський повинен призначити в. о. директора.

Тим часом НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.

НАБУ затримало колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи ДБР.