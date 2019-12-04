Статус добровольців АТО, закупівлі для армії і тарифи на світло: чим займеться Рада в середу

Верховна Рада, яка 3 грудня скасувала держмонополію на виробництво спирту з липня 2020, на пленарному засіданні в середу розгляне законопроект №2398 оборонних закупівель в 1-му читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Рада розгляне у 2-му читанні законопроекти №2045-1 про надання статусу ветерана добровольцям АТО і №2233 про дозвіл Нацкомісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг встановлювати цінові обмеження на всіх сегментах ринку електричної енергії, в 1-му читанні - законопроекти №2457 про трансплантації анатомічних матеріалів та №2428 стосовно прийняття заходів щодо захисту здоров'я.

В порядку денному в 1-му читанні вказані законопроекти №2276 щодо процедури банкрутства, №1067-д щодо дерегуляції господарської діяльності, №2370 про геопросторових даних, №2275 про обов'язкове соціальне страхування, у 2-му читанні вказані законопроекти №0858 про збільшення гарантійного внеску для учасників земельних торгів з 5% до 50% річної орендної плати та №2168 про передачу від Мінсоцполітики до Мінекономіки функції формування трудової політики держави.

Далі парламент розгляне законопроекти №2398 оборонних закупівель та №2288 про зміни в митний кодекс.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

3 грудня Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: Зеленський повинен призначити в. о. директора. Раніше Верховна Рада оприлюднила порядок денний на грудень.