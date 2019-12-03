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03 декабря 2019, вторник, 18:42 91
Верховная Рада и партии 2019-12-03T18:49:02+02:00
Українські Новини
Рада отменила госмонополию на производство спирта с июля 2020

Рада отменила госмонополию на производство спирта с июля 2020

производство спирта, Спирт, Верховная Рада, Государственная монополия
Спиртзавод
Спиртзавод

Верховная Рада отменила государственную монополию на производство спирта с 1 июля 2020 года.

За принятие законопроекта №2300 в целом проголосовали 284 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

При этом в проекте к 1-му чтению предполагалось, что реформа спиртовой отрасли будет запущена уже с 1 января 2020 года.

Так, предусматривается предоставление возможности субъектам хозяйствования любой формы собственности осуществлять деятельность по производству спирта при условии получения соответствующей лицензии.

Однако уточнено, что лицензия на производство спирта выдается предприятиям, имеющим установленные круглосуточные системы видеонаблюдения за производством и отпуском продукции, а отключение систем является основанием для отказа в лицензии или отзыва лицензии.

Кроме того, предусмотрено, что экспорт спирта этилового, этилового ректификованного виноградного и плодового осуществляются субъектами хозяйствования, которые получили лицензию на производство, а импорт и оптовая торговля - при наличии лицензии на право оптовой торговли.

Также производители алкогольных напитков и спирта, имеющие соответствующие лицензии, имеют право реализовать спирт собственного производства для производства указанных алкогольных напитков.

В свою очередь депутаты ограничили объем ввозимого в Украину спирта - годовые объемы спирта, импортируемого субъектами хозяйствования не могут превышать 10% годового объема произведенного такими субъектами хозяйствования спирта.

При этом отмечается, что запрещено вводить в эксплуатацию новые объекты производства спирта до 1 июля 2021 года.

Также запрещаются хранения и транспортировки биоэтанола без его денатурации 1-10% бензина.

Не смогут, согласно закону, принимать участие в приватизации, аренде государственных предприятий - производителей спирта резиденты иностранного государства, признанного государством-оккупантом по закону Украины или субъекты, которые косвенно контролируются резидентами такого иностранного государства или действуют в их интересах.

Как сообщали Українськi Новини, Кабмин исключил из перечня лицензирования Минэкономики импорт и экспорт спирта и табачных изделий

Ранее стало известно, что Рада намерена отменить госмонополию на производство спирта с 2020

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