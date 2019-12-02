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02 декабря 2019, понедельник, 12:46 1372
Верховная Рада и партии 2019-12-02T13:15:01+02:00
Українські Новини
Продажа земли, закон о ГБР и никакого Донбасса: Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь

Продажа земли, закон о ГБР и никакого Донбасса: Верховная Рада обнародовала повестку на декабрь

Верховная Рада, Повестка, Рынок земли, ГБР
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховная Рада. фото: Facebook/Слуга народу

В декабре, помимо того, что Дмитрий Разумков подписал государственный бюджет на 2020 год, народные депутаты планируют рассмотреть ряд важных законопроектов.

О повестка работы Верховной Рады на декабрь сообщает "Страна". 

В повестке нет ни продления закона об особом статусе Донбасса, ни нового закона об информации, который требовал до Нового года разработать Владимир Зеленский, но их еще могут внести, как только законопроекты будут зарегистрированы.

Второе чтение

Во втором чтении нардепы планируют изменить закон о ГБР, которое Президент хочет поставить под свой контроль: увольнять руководителя и назначать исполняющего обязанности, пока на конкурсе не изберут нового. 

Также на второе чтение вынесут проголосованный 13 ноября и уже ставший скандальным законопроект 2178-10 - о введении рынка земли (то есть продажи сельхозугодий).

Рассмотрят и законопроект о создании единого реестра педофилов. А также документ, который вызвал в "Слуге народа" полиграф-скандал: законопроект об оценке недвижимости. 

Кроме того Рада будет проводить повторное второе чтение Избирательного кодекса с замечаниями президента. А также может окончательно принять закон о дополнительных соцгарантиях атошникам. 

Первое чтение

На первое чтение планируют вынести законопроект 2285 - о госрегулировании азартных игр. В команде Зеленского планируют их легализовать. 

Также планируется продолжить менять законодательство под отмену депутатской неприкосновенности.

Одно из главных нововведений, которое вынесут на первое чтение - это изменения в Конституцию по части децентрализации. Правда, у этого законопроекта пока даже нет номера регистрации. 

Также Рада установит новую рентную плату за добычу янтаря. 

Как сообщали Українські Новини, Рада уже рассматривала вопрос перезапуска Госбюро расследований 15 ноября. 

Напомним, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.

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