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04 грудня 2019, середа, 06:01 8 Інфографіка
Фінанси 2019-12-04T06:30:01+02:00
Українські Новини
Мінімальна пенсія зросла за рік на 67 гривень: скільки Пенсійний фонд витратив на пенсії і пільги

Мінімальна пенсія зросла за рік на 67 гривень: скільки Пенсійний фонд витратив на пенсії і пільги

виплата пенсій, Пенсійний фонд, Пенсії
ПФ підбив підсумки року. Фото: pixabay
ПФ підбив підсумки року. Фото: pixabay

Пенсійний фонд України виплатив з початку року пенсії 11,3 млн громадян і чотири рази провів перерахунок пенсійних виплат у січні, березні, липні і грудні 2019 року. Таким чином, перед Новим роком мінімальні пенсії зросли на 74 гривні, а максимальні на 740. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Крім того, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Після перерахунку пенсій з січня, березня, квітня та липня середній обсяг пенсії з початку року зріс на 374 грн, або на 14,1 %, а мінімальна пенсія на 67 грн, або на 4,5 %.

Пенсії-2019. Фото: Пенсійний фондЯкими були пенсії в 2019. Фото: Пенсійний фонд

Нагадаємо, скільки спрямовано на виплату пенсій на початку грудня, а також, як самостійно вирахувати обсяг своєї пенсії.

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