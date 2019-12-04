Мінімальна пенсія зросла за рік на 67 гривень: скільки Пенсійний фонд витратив на пенсії і пільги

Пенсійний фонд України виплатив з початку року пенсії 11,3 млн громадян і чотири рази провів перерахунок пенсійних виплат у січні, березні, липні і грудні 2019 року. Таким чином, перед Новим роком мінімальні пенсії зросли на 74 гривні, а максимальні на 740. Про це повідомляє прес-служба Пенсійного фонду.

Крім того, протягом 10 місяців 2019 року на пенсійні виплати спрямовано 363,8 млрд грн, що на 67,0 млрд грн, або на 22,6 % більше ніж за відповідний період минулого року.

Після перерахунку пенсій з січня, березня, квітня та липня середній обсяг пенсії з початку року зріс на 374 грн, або на 14,1 %, а мінімальна пенсія на 67 грн, або на 4,5 %.

Якими були пенсії в 2019. Фото: Пенсійний фонд

Нагадаємо, скільки спрямовано на виплату пенсій на початку грудня, а також, як самостійно вирахувати обсяг своєї пенсії.