Кабмин повысил пенсии с июля для двух категорий украинцев

Кабинет Министров решил с июля повысить пенсии до 2 тыс. гривен для женщин с трудовым стажем более 30 лет и мужчин со стажем более 35 лет.

Соответствующее постановление Кабмин принял на заседании в среду, передают Українськi Новини.

В частности, Кабмин установил, что с 1 июля в случае, если ежемесячный размер пенсионных выплат с учетом предусмотренных законодательством надбавок, денежной помощи, индексации и других доплат (кроме пенсий за особые заслуги перед Украиной) для пенсионеров, имеющих достаточный страховой стаж, не достигает 2 тыс. гривен, таким пенсионерам будет сделана доплата к пенсии, в сумме, которой не хватает до этого размера.

Финансирование выплат будет осуществлено за счет средств госбюджета, предусматривающей покрытие дефицита Пенсионного фонда.

По данным Министерства социальной политики, разработавшего документ, на реализацию решения требуется 643 млн гривен в месяц для приблизительно 2,5 млн человек.

Изменения внесены в постановление Кабмина №124 от 20 февраля "Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году".

Как сообщали Українськi Новини, Министерство соцолитики инициировало увеличение роли стажа работы по сравнению с размером заработной платы при начислении пенсии тем пенсионерам, которые имеют большой стаж работы.

11 октября 2017 года вступила в силу пенсионная реформа, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Кроме того, украинцы могут получить "13-ю пенсию" уже в этом году.