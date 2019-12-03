Курс рубля в обмінниках Києва просів

У вівторок, 3 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 2 грудня, знизився на 1 копійку до 3,42 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 3 копійки і становить 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 3 грудня в обмінниках Києва:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,42 3,83 Максимальний 3,70 5,00 Мінімальний 2,50 3,68

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем. У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 2 грудня на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.