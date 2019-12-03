підписатися на розсилку
23.8 24.1
26.1 26.65
˟
03 грудня 2019, вівторок, 13:45 16
Фінанси 2019-12-03T14:06:38+02:00
Українські Новини
Курс рубля в обмінниках Києва просів

Курс рубля в обмінниках Києва просів

курс рубля, курс рубля в Україні, курс рубля в Києві, Рубль

У вівторок, 3 грудня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в понеділок, 2 грудня, знизився на 1 копійку до 3,42 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Також курс продажу рубля до гривні впав на 3 копійки і становить 3,83 гривень за 10 рублів.

Курс рубля 3 грудня в обмінниках Києва:

  10 російських рублів
  Купівля Продаж
Середній 3,42 3,83
Максимальний 3,70 5,00
Мінімальний 2,50 3,68

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3 грудня, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Також курс гривні на міжбанківському валютному ринку після того, як зберігся в п'ятницю, в понеділок зміцнився на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Крім того, Національний банк у період з 25 по 29 листопада збільшив купівлю валюти на міжбанківському валютному ринку на 53,3% до 184 млн доларів порівняно з попереднім тижнем. У вівторок курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився порівняно з 2 грудня на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD.

Більше новин про: курс рубля курс рубля в Україні курс рубля в Києві Рубль

Архів
Новини
Заступник генпрокурора Трепак претендує на посаду в. о директора ДБР, - джерело 15:47
Офіс президента узяв Ситника під контроль справами про втручання в американські вибори, - ЗМІ 15:28
Амосову не чекають в Національному медичному університеті імені Богомольця, - рішення конференції трудового колективу 15:18
Договір на транзит російської нафти через Україну продовжили до 2030 15:09
Дороги вкриються ожеледицею через пориви вітру: прогноз погоди на середу 14:56 Карта
більше новин
Суддя Ємельянов заявив, що не причетний до замаху на Соболєва, при якому загинула дитина 16:18
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Офіс президента узяв Ситника під контроль справами про втручання в американські вибори, - ЗМІ 15:28
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
більше новин
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
Газ для населення з травня 2020 буде за ринковою ціною, - Оржель 12:55
У МЗС України відреагували на погрози голови Держдуми Росії 20:57
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok