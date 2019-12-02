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02 декабря 2019, понедельник, 17:45 57
Экономика 2019-12-02T18:15:02+02:00
Українські Новини
Гривна на межбанке подскочила после выходных

Гривна на межбанке подскочила после выходных

Межбанк, Курс гривны, Курс валют
Гривны. Фото: pixabay
Гривны. Фото: pixabay

Курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Об этом Українським Новинам сообщили участники валютного рынка.

По их словам, торги на межбанке открылись в диапазоне 23,93-23,96 UAH/USD, затем котировки начали расти до 23,95-23,98 UAH/USD, после чего установились на уровне 23,93-23,95 UAH/USD.

С начала текущего года курс гривны на межбанке укрепился на 13,63% с 27,72 UAH/USD до 23,94 UAH/USD.

Как сообщали Українські Новини, в ноябре чистая покупка валюты Национальным банком на межбанковском валютном рынке обеспечила пополнение резервов на 0,9 млрд долларов.

Также Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее курс гривны на межбанковском валютном рынке после укрепления в четверг на 1 коп. в пятницу сохранился на уровне 24,00 UAH/USD.

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