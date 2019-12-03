Доллар обвалился, а евро взлетел: курс валют в обменниках во вторник

Во вторник курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков по состоянию на 9:30 понизился по сравнению со 2 декабря на 5,50 коп. до 24,0715 UAH/USD, курс покупки понизился на 3,07 коп. до 23,8109 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua.

Средний курс покупки евро повысился на 6,30 коп. до 26,1991 UAH/EUR, курс продажи повысился на 2,56 коп. до 26,6236 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 23,8109 24,0715 26,1991 26,6236 3,43 3,84 Максимальный 23,9200 24,3000 26,4000 27,0000 3,70 5,00 Минимальный 23,5000 23,9500 25,0000 26,4500 3,00 3,68

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 3 декабря, на 1,49 коп. до 23,9574 UAH/USD.

Также курс гривны на межбанковском валютном рынке после того, как сохранился в пятницу, в понедельник укрепился на 6 коп. до 23,94 UAH/USD.

Кроме того, Национальный банк в период с 25 по 29 ноября увеличил покупку валюты на межбанковском валютном рынке на 53,3% до 184 млн долларов по сравнению с предыдущей неделей.