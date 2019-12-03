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03 грудня 2019, вівторок, 13:15 18
Силові структури 2019-12-03T15:30:04+02:00
Українські Новини
СБУ оголосила в розшук Цемаха

СБУ оголосила в розшук Цемаха

СБУ, розшук, Новини ДНР, Володимир Цемах
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода
Володимир Цемах. Фото: Радіо Свобода

Служба безпеки України оголосила в розшук колишнього начальника ППО" Слов'янської бригади самопроголошеної "Донецької народної республіки" Володимира Цемаха - свідка у справі про катастрофу літака Malaysia Airlines на Донбасі, якого Україна передала Росії в рамках обміну полоненими.

Про це йдеться у переліку розшукуваних осіб на сайті Міністерства внутрішніх справ, передають Українські Новини.

Дата зникнення розшукуваної особи - 23 вересня, місце зникнення не вказується.

Він звинувачується в скоєнні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 258 (терористичний акт), ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу.

Цемах оголошений в розшук як особа, яка переховується від органів попереднього розслідування.

Джерела Українських Новин в СБУ повідомили, що розслідування справи проти Цемаха триває, незважаючи на передачу його Росії в рамках обміну полоненими 7 вересня.

Як повідомляли Українські Новини, 4 липня Служба безпеки затримала і суд заарештувала Володимира Цемаха.

Після обміну Володимир Цемах повернувся в окупований Донецьк.

У листопаді Цемах погодився дати свідчення Нідерландам, але лише за кількох умов.

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