Цемах возвращается в оккупированный Донецк

Владимир Цемах, которого Нидерланды переквалифицировали из свидетелей в обвиняемые по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, возвращается в оккупированный Донецк.\r\nОб этом сообщила дочь Цемаха Мария на своей странице в российской социальной сети "Вконтакте".\r\n\r\n"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче) ура, дорогие мои! Едем домой!", - написала Мария.\r\n\r\n\r\n\r\nК посту она прикрепила совместную фотографию с отцом.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, после чего киевский суд арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у Цемаха имеется ценная информация о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Цемаха. \r\nБывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам.\r\nВ прошлую субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.\r\n\r\n