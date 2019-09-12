Цемах возвращается в оккупированный Донецк

К посту она прикрепила совместную фотографию с отцом.

Как сообщали Українські Новини, в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, после чего киевский суд арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у Цемаха имеется ценная информация о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Цемаха.

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам.

В прошлую субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.