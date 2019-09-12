подписаться на рассылку
24.75 25.15
27.15 27.75
˟
ONLINE
12.09.19 11:00 Интернет-конференция: "Украинский рынок PR на современном этапе: между стратегией и тактикой"

12 сентября 2019, четверг, 10:36 584
Внешняя политика 2019-09-12T10:43:57+03:00
Українські Новини
Цемах возвращается в оккупированный Донецк

Цемах возвращается в оккупированный Донецк

Цемах с дочерью. Фото: Мария Левченко-Цемах/
Цемах с дочерью. Фото: Мария Левченко-Цемах/"Вконтакте"

Владимир Цемах, которого Нидерланды переквалифицировали из свидетелей в обвиняемые по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, возвращается в оккупированный Донецк.

Об этом сообщила дочь Цемаха Мария на своей странице в российской социальной сети "Вконтакте".

"Ну что, есть в жизни счастье, есть справедливость, есть хорошие люди! Теперь жить немного легче) ура, дорогие мои! Едем домой!", - написала Мария.

К посту она прикрепила совместную фотографию с отцом.

Как сообщали Українські Новини, в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, после чего киевский суд арестовал его до конца августа. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк заявил, что у Цемаха имеется ценная информация о причастности России к катастрофе самолета Malaysia Airlines на Донбассе, а депутаты Европейского парламента в письме обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Цемаха

Бывший генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Цемах отказался от сделки с прокуратурой и не мог быть выдан Нидерландам.

В прошлую субботу Украина и Россия обменялись пленными в формате 35 на 35.

Больше новостей о: оккупированые территории возвращение на родину Крушение МН17 Владимир Цемах Освобождение Цемаха

Архив
Новости
Зеленский уволил скандального главу СВР Бухарева и дал ему новую должность 11:34
Штрафы для евроблях отсрочили: Рада приняла законопроект 11:26
Боевик "ЛНР" хотел сделать визу в Прибалтику и начать жизнь "с чистого листа", но его задержала полиция 11:01
Из повестки дня Рады исчез законопроект №1045 об императивном мандате после скандала 11:00
Рябошапка уволил еще одного первого замгенпрокурора Севрука 11:00
больше новостей
Российский рубль обвалился в обменниках 14:35
Николай Карпюк. Фото: texty.org.ua
Освобожденный из российского плена Карпюк: Четыре ночи были пытки 08:00
Смертельное ДТП. Фото: Полиция Черновицкой области
Под Черновцами в результате ДТП с квадроциклом погиб ребенок 12:00
Андрей Богдан на свадьбе у Довбенко. Фото: Андрей Богдан
На Богдана надел наручники французский жандарм в Сен-Тропе 11:34
Елена Лукаш: Вятровича стало невозможно уволить из-за реформы Зеленского 12:16 Мнение
больше новостей
Ковалив и Бойко могут войти в состав набсовета "Нефтегаза" 13:59 Документ
Счетная палата проведет аудит МОЗ за годы управления Супрун 12:55
18.09.19 12:00 Пресс-конференция: "Знают ли чехи из компании APS Holding, что кроется за группой Avistar, их украинским партнером?" 11:36
Увольнения в Минобразования: Кабмин снял с должности трех замов министра 16:00
Аваков подал в отставку, - СМИ 22:45 Дополнено
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok