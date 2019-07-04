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04 июля 2019, четверг, 15:09 142
Силовые структуры 2019-07-04T15:09:28+03:00
Українські Новини
СБУ задержала и суд арестовал экс-начальника ПВО бригады ДНР

СБУ задержала и суд арестовал экс-начальника ПВО бригады ДНР

СБУ. Фото: пресс-служба СБУ
СБУ. Фото: пресс-служба СБУ

Служба безопасности задержала и суд арестовал бывшего начальника противовоздушной обороны Славянской бригады самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха.

Об этом Українським Новинам сказал его адвокат Роман Гонтарев.

"Он содержится в Киеве под стражей в статусе подозреваемого", - сообщил защитник.

Цемаху избрана мера пресечения в виде содержания под стражей на 60 суток.

Адвокат отметил, что будет встречаться с клиентом и следователем 5 июля.

Подробную информацию он отказался сообщить, сославшись на тайну следствия.

Ранее сепаратисткие СМИ сообщили, что в конце июня украинские спецназавцы задержали Цемаха в оккупированном Снежном (Донецкой области), оглушили его и вывезли под видом парализованного пенсионера на подконтрольную Украине территорию.

Отмечается, что Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем в деле о крушении самолета Malaysia Airlines рейса МН17, сбитого зенитно-ракетным комплексом "Бук" 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Как сообщали Українськi Новини, тем временем международная следственная группа, которая назвала подозреваемых в причастности к трагедии, заявляет, что доказательства причастности российских военных к крушению самолета Malaysia Airlines на данный момент отсутствуют.

Также были обнародованы перехваченные телефонные переговоры подозреваемого экс-"министра обороны" самопровозглашенной "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова) с Аксеновым.

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