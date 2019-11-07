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07 ноября 2019, четверг, 23:15 456
Внешняя политика 2019-11-07T23:15:01+02:00
Українські Новини
Цемах согласился дать показания Нидерландам, но только при нескольких условиях

Цемах согласился дать показания Нидерландам, но только при нескольких условиях

Нидерланды, Показания, Крушение МН17, Владимир Цемах
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода
Владимир Цемах. Фото: Радио Свобода

Бывший командир подразделения ПВО "самопровозглашенной Донецкой народной республики" Владимир Цемах согласился дать показания следователям из Нидерландов, которые расследуют крушение малайзийского Boeing в июле 2014 года на Донбассе. Об этом заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передает "Интерфакс".

"Естественно, допрос может проходить только у него на родине, в Донбассе", - отметил он.

По его словам, Цемах готов дать эти показания "в случае обеспечения его прав". Он намерен доказать невиновность и защитить свое доброе имя и репутацию.

Отмечается, что условия встречи со следователями они обговорили, как только Кучерена стал адвокатом Цемаха. По словам юриста, ополченец написал ему и попросил стать его защитником.

"Он описал все те ужасы, которые ему пришлось пережить после похищения в Снежном, как издевались над ним сотрудники украинских спецслужб", - заявил адвокат.

По его словам, Цемах оказался в тупиковой ситуации, поскольку не может приехать в Россию из-за того, что объявлен в розыск и здесь, и в Нидерландах, и на Украине.

"Я сделаю все возможное, чтобы ЕСПЧ принял нашу жалобу и рассмотрел те проблемы, с которыми Цемах столкнулся, и была дана оценка тем издевательствам, которым он подвергся в Киеве", - сказал Кучерена.


Как сообщали Українські Новини, в конце июня СБУ задержала экс-боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимира Цемаха, после чего киевский суд арестовал его до конца августа. 

Депутаты Европейского парламента в письме обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой не включать в список обмена пленными с Россией вероятного фигуранта дела MH17 Цемаха

Однако в России заявили, что Цемаха включили в список на обмен

Тем временем Нидерланды просят Россию выдать экс-"начальника ПВО" "ДНР" Цемаха. 


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