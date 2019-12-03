Рада перезавантажила Держбюро розслідувань: що зміниться у відомстві

Верховна Рада перезавантажила Державне бюро розслідувань (ДБР).

За прийняття законопроекту №2116 в цілому проголосували 250 депутатів при мінімально необхідних 226, передають Українські Новини.

Документом перезапускається відомство, що означає звільнення директора ДБР Романа Труби та його заступників.

Бюро визначається як правоохоронний орган, а не центральний орган виконавчої влади, де встановлюється виключно одноосібна форма правління, не поєднана з колегіальною в окремих повноваженнях.

Директор бюро призначається Президентом за поданням конкурсної комісії і звільняється президентом; також він буде реалізовувати свої повноваження одноосібно, а не спільно зі своїми заступниками.

При цьому директор зможе самостійно призначати за результатами відкритого конкурсу до 3 заступників, які будуть його замінювати.

У документі також передбачено можливість переведення співробітників в рамках Держбюро на рівнозначні посади та посади нижче.

Крім цього, від дня набуття законом чинності слідчі органів прокуратури, прокурори можуть бути переведені в ДБР без конкурсу, якщо вони проводили досудове розслідування або здійснювали процесуальне керівництво (не менше ніж 4 місяці поспіль входили до складу груп слідчих або прокурорів) в кримінальних провадженнях щодо подій в період з 21 листопада 2013 по 22 лютого 2014 року (справи Майдану), що підлягають передачі за підслідністю в ДБР, але не пізніше ніж 11 січня 2020 року.

Також Рада за результатами розгляду звіту директора ДБР про результати діяльності цього органу за рік може визнати його роботу задовільною або незадовільною.

Визнання роботи незадовільною є підставою для звільнення директора ДБР.

Як повідомляли Українські Новин, Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.

Тим часом НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом. При цьому Труба спростовує свою причетність до вимагання $150 тис. хабара.

НАБУ затримало колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабара в розмірі 150 тис. доларів за закриття справи ДБР.