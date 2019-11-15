подписаться на рассылку
24.1 24.4
26.4 26.9
˟
15 ноября 2019, пятница, 08:58 309
Верховная Рада и партии 2019-11-15T09:15:45+02:00
Українські Новини
Рада в пятницу рассмотрит вопрос перезапуска Госбюро расследований

Рада в пятницу рассмотрит вопрос перезапуска Госбюро расследований

Верховная Рада, Налоговый кодекс, Повестка дня, ГБР
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada
Верховная Рада. Фото: @verkhovna_rada

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) во 2-м чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада также проведет час вопросов к правительству и зачитает депутатские запросы.

Далее парламент рассмотрит проекты постановлений об изменениях в составах комитетов и временных следственных комиссиях (№№2394, 2324, 2434).

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты №2300 о либерализации производства спирта, №1209 и №1210 об изменениях в Налоговых кодекс, №2237 о согласовании следственных действий против парламентариев с генеральным прокурором.

Во втором чтении указаны законопроекты №2116 о перезапуске ГБР и №1208-2 о Бюро финансовых расследований.

Как сообщали Українськi Новини, 14 ноября Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год.

В среду,  13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.

Больше новостей о: Верховная Рада Налоговый кодекс Повестка дня ГБР

Архив
Новости
"Фармак" провел телемост о влиянии пробиотиков на здоровье человека 09:47 Пресс-релиз
Рынок земли выгоден не только фермерам, но и химпрому, - эксперт 09:43
Венеция. Скриншот: Instagram/ abc_diario
В Венеции объявили чрезвычайное положение из-за сильнейшего наводнения 09:37
Давление и шантаж не пройдет, - в МИДе прокомментировали отношения Украины и Венгрии 09:32
Депутат Поляков заявляет, что его хотят изгнать из фракции "Слуги народа" 09:05
больше новостей
Доллар и евро обвалились в обменниках 10:55
Резкое похолодание и засуха: синоптики рассказали о погоде в четверг 13:18 Карта
Нельзя удовлетворить всех, - Гончарук назвал земельную реформу вызовом и попросил поддержки 10:52
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
больше новостей
Сколько украинцы заплатят за газ в ноябре: обнародована карта цен по регионам 05:50 Карта
Во время митинга железнодорожников возле Офиса Президента умерла женщина 17:48
Депутаты Ахметова помогли Зеленскому проголосовать за земельную реформу 20:03
Российские бомбардировщики отрабатывали ракетный удар по Одессе, - ВМСУ 19:59
Порошенко с Гончаренко. Фото: facebook.com/Rostyslav Sukhachov
Фото дня: Порошенко с Гончаренко рассмешили соцсети, мило взявшись за руки 23:01
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok