Рада в пятницу рассмотрит вопрос перезапуска Госбюро расследований

Верховная Рада на пленарном заседании в пятницу рассмотрит законопроект №2116 о перезапуске Государственного бюро расследований (ГБР) во 2-м чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українськi Новини.

Рада также проведет час вопросов к правительству и зачитает депутатские запросы.

Далее парламент рассмотрит проекты постановлений об изменениях в составах комитетов и временных следственных комиссиях (№№2394, 2324, 2434).

В первом чтении Рада рассмотрит законопроекты №2300 о либерализации производства спирта, №1209 и №1210 об изменениях в Налоговых кодекс, №2237 о согласовании следственных действий против парламентариев с генеральным прокурором.

Во втором чтении указаны законопроекты №2116 о перезапуске ГБР и №1208-2 о Бюро финансовых расследований.

Как сообщали Українськi Новини, 14 ноября Рада приняла закон о государственном бюджете на 2020 год.

В среду, 13 ноября, Верховная Рада поддержала отмену моратория на продажу сельхозземель с октября 2020 и ограничение их покупки иностранцами до 2024 в первом чтении.