НАБУ перевіряє можливу причетність Труби до вимагання хабара його кумом

У той час, як директор Державного бюро розслідувань Роман Труба заявив, що не має стосунку до розслідування хабарництва за закриття справи ДБР, Національне антикорупційне бюро проводить перевірку можливої його причетності до вимагання хабара його кумом, екс-начальником Головного слідчого управління Генпрокуратури Ігорем Щербиною за закриття справи ДБР.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

"Причетність його перевіряється", - сказав він.

За його словами, за результатами цієї перевірки буде прийнято процесуальне рішення.

При цьому джерело в Генеральній прокуратурі повідомило Українським Новинам, що питання затримання Труби по цій справі розглядалося, однак правоохоронці не стали ризикувати для того, щоб зібрати неспростовні докази його причетності.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ затримала екс-начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Щербину за підозрою у вимаганні 150 тис. доларів хабара за закриття справи ДБР.

Раніше повідомлялося, що Труба не має наміру подавати у відставку. Також Труба відхрестився від "зливу" інформації по справах ДБР. Також Верховна Рада дозволила Державного бюро розслідувань (ДБР) і Національному антикорупційному бюро (НАБУ) самостійно проводити прослуховування. Крім того, ДБР розслідує, причетні його співробітники до прослуховування Труби. Також в ГБР розповіли, що прослушка зашкодить розслідуванню справ, а Труба знайшов круту прослуховування у себе в кабінеті.