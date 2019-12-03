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03 грудня 2019, вівторок, 10:38 17
Верховна Рада і партії 2019-12-03T12:39:37+02:00
Українські Новини
Депутати Поляков і Скороход вийшли з "Слуги народу"

Депутати Поляков і Скороход вийшли з "Слуги народу"

Скороход ганна і Антон Поляків. Фото: Головком
Скороход ганна і Антон Поляків. Фото: Головком

Депутати Верховної Ради Антон Поляков й Анна Скороход вийшли з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков під час засідання, передають Українські Новини.

"Повідомляю про виключення з депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Анни Костянтинівни", - сказав він.

Депутата Ради Романа Іванісова ні виключено зі "Слуги народу".

 А він відсидів за зґвалтування дівчини, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Крім того, депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування. Як повідомляли Українські Новини, Скороход розповіла, за що її хочуть вигнати з "Слуги народу". Раніше Скороход вже заявляла, що в залі Ради роздавали конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів.

Тим часом чоловіка депутата Скороход відпустили під нічний домашній арешт.

Ткже ще один депутат від "Слуги народу" виявився судимим - проломив людині череп, зламав щелепу і вилицю.
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