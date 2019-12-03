Депутати Поляков і Скороход вийшли з "Слуги народу"

Депутати Верховної Ради Антон Поляков й Анна Скороход вийшли з фракції "Слуга народу".

Про це повідомив голова Ради Дмитро Разумков під час засідання, передають Українські Новини.

"Повідомляю про виключення з депутатської фракції політичної партії "Слуга народу" народних депутатів України Полякова Антона Едуардовича і Скороход Анни Костянтинівни", - сказав він.

Депутата Ради Романа Іванісова ні виключено зі "Слуги народу".

А він відсидів за зґвалтування дівчини, - Рябошапка стверджує, ГПУ спростовує. Крім того, депутат Ради Іванісов покинув "Слугу народу" після скандалу з судимістю за зґвалтування. Як повідомляли Українські Новини, Скороход розповіла, за що її хочуть вигнати з "Слуги народу". Раніше Скороход вже заявляла, що в залі Ради роздавали конверти з зарплатою по 5 тисяч баксів.