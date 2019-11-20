Депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов заявил, что намерен покинуть фракцию в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости. Об этом он сообщил в Facebook.

"Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - написал Иванисов.

Он отметил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия был намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.