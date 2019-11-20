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20 ноября 2019, среда, 20:45 40
Верховная Рада и партии 2019-11-20T20:45:58+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование

Депутат Рады Иванисов покинул "Слугу народа" после скандала с судимостью за изнасилование

обвинение в изнасиловании, Партия
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com/
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com/

Народный депутат от "Слуги народа" Роман Иванисов заявил, что намерен покинуть фракцию в Верховной Раде на время проверки информации о его возможной судимости. Об этом он сообщил в Facebook.

"Вместе с тем, считаю, что Рябошапку умышленно ввели в заблуждение. <...> Заказчики тратят бешеные деньги на грязную игру против меня, не пренебрегают ничем, как вы все заметили", - написал Иванисов.

Он отметил, что скоро "будет готов обнародовать достоверные доказательства" о якобы информационной атаке против него из-за своей антикоррупционной деятельности. "Уже совсем скоро вы узнаете и фамилию заказчика", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, депутат Рады Иванисов имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка утверждает, ГПУ опровергает.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия был намерен поднять вопрос о остановке членства в партии "Слуга народа" депутата Рады Романа Иванисова из-за погашенной судимости о изнасиловании несовершеннолетней.

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