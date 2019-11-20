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20 ноября 2019, среда, 16:12 101
Верховная Рада и партии 2019-11-20T16:27:26+02:00
Українські Новини
Депутат Рады Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Депутат Рады Иванисов действительно имел судимость за изнасилование несовершеннолетней, - Рябошапка

Изнасилование, Изнасилование детей, Роман Иванисов
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com
Роман Иванисов. Фото: 4vlada.com

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка подтверждает погашенную судимость депутата Верховной Рады Романа Иванисова (Слуга народа) за изнасилование несовершеннолетней.

Об этом он сказал на брифинге, передают Українськi Новини.

"Эта информация (о судимости Иванисова за изнасилование) была проверена. Не нами. И все эти факты подтвердились", - сказал он.

При этом, он подчеркнул, что судимость Иванисова давно погашена.

В понедельник депутат Иванисов утверждал, что обвинение в изнасиловании – это фейк, и даже опубликовал справку.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура передала все свои дела в производство Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро, Службу безопасности Украины и Нацполицию.

Также и депутата Рады прошлого созыва и участника АТО Дейдея 5 лет назад осудили за разбойное нападение на женщину.

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