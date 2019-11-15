Мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест

Суд в Киеве отпустил мужа депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анны Скороход Алексея Алякина под ночной домашний арест. Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини. Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина. При этом суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00. Прокуратура намерена обжаловать это решение. Как сообщали Українськi Новини, Алякин в свое время оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу. Гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России. Алякин - собственник украинского ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий). Алякина связывают с бизнесменом Павлом Фуксом. В 2013 году Алякин, экс-владелец банка "Пушкино" в России, объявил себя банкротом. Его задолженность перед кредиторами достигла 500 млн руб. (около 180 млн гривен). В том же году Алякин выехал из России в Украину. В декабре 2015 года Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино". В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола. Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции.