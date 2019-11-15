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15 ноября 2019, пятница, 17:17 93
Политика 2019-11-15T17:17:06+02:00
Українські Новини
Мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест

Мужа депутата Скороход отпустили под ночной домашний арест

Домашний арест, Анна Скороход, Алексей Алякин, Ночной домашний арест
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com
Алексей Алякин. Фото: eadaily.com

Суд в Киеве отпустил мужа депутата Верховной Рады от фракции "Слуга Народа" Анны Скороход Алексея Алякина под ночной домашний арест.

Такое решение суд принял в пятницу, передают Українськi Новини.

Прокуратура настаивала на экстрадиционном аресте Алякина.

При этом суд принял решение избрать ему меру пресечения в виде ночного домашнего ареста, то есть с 21:00 до 07:00.

Прокуратура намерена обжаловать это решение.

Как сообщали Українськi Новини, Алякин в свое время оформил украинское гражданство, предоставив ложную информацию в Миграционную службу.

Гражданского мужа нардепа от Слуги народа Анны Скороход предпринимателя Алексея Алякина задержали утром в четверг, 14 ноября, из-за розыска в России.

Алякин - собственник украинского ООО "Строительный комбинат "Прогресс" (компания занимается строительством жилых и нежилых зданий).

Алякина связывают с бизнесменом Павлом Фуксом.

В 2013 году Алякин, экс-владелец банка "Пушкино" в России, объявил себя банкротом.

Его задолженность перед кредиторами достигла 500 млн руб. (около 180 млн гривен).

В том же году Алякин выехал из России в Украину.

В декабре 2015 года Тверской районный суд Москвы санкционировал заочный арест Алякина по обвинению в организации крупных хищений из банка "Пушкино".

В федеральный розыск Алякин был объявлен 24 сентября 2015 года, а 20 ноября того же года его фамилия появилась в базе Интерпола.

Скандал в "Слуге народа": Скороход и Полякова исключили из фракции.

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