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03 грудня 2019, вівторок, 08:45 14
Верховна Рада і партії 2019-12-03T09:45:02+02:00
Українські Новини
Перезавантаження ДБР та скасування держмонополії на виробництво спирту: чим займеться Рада у вівторок

Перезавантаження ДБР та скасування держмонополії на виробництво спирту: чим займеться Рада у вівторок

Рада, ДБР, ДБР України, Порядок денний
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу
Верховна Рада. фото: Facebook/Слуга народу

Згідно з затвердженим планом Верховної Ради на грудень, парламент на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР) у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Далі Рада розгляне питання складання повноважень депутатами Олександром Кубраковым і Олексієм Кучером (обидва - фракція "Слуга народу"), законопроект №0963 про дозвіл особам з інвалідністю на візках їздити по краю проїзної частини дороги (2-ге читання), а також законопроекти в першому читанні №1209, №1210 про зміни в Податкових кодекс, №2237 про узгодження слідчих дій проти парламентаріїв з генеральним прокурором і №2078 про ввезення та реєстрації транспортних засобів.

Також у 2-му читанні значиться законопроект про звільнення від оподаткування операції з анбандлингу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до 2021 року, в 1-му читанні - №2314 про заборону суддям припиняти оголошені держорганами тендери і конкурси, №2261 про подання держорганів і місцевих органів влади в суді.

Крім того, парламент розгляне законопроект №2300 про скасування держмонополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

Раніше Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.

13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.

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