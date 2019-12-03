Перезавантаження ДБР та скасування держмонополії на виробництво спирту: чим займеться Рада у вівторок

Згідно з затвердженим планом Верховної Ради на грудень, парламент на пленарному засіданні у вівторок розгляне законопроект №2116 про перезавантаження Державного бюро розслідувань (ДБР) у другому читанні.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Далі Рада розгляне питання складання повноважень депутатами Олександром Кубраковым і Олексієм Кучером (обидва - фракція "Слуга народу"), законопроект №0963 про дозвіл особам з інвалідністю на візках їздити по краю проїзної частини дороги (2-ге читання), а також законопроекти в першому читанні №1209, №1210 про зміни в Податкових кодекс, №2237 про узгодження слідчих дій проти парламентаріїв з генеральним прокурором і №2078 про ввезення та реєстрації транспортних засобів.

Також у 2-му читанні значиться законопроект про звільнення від оподаткування операції з анбандлингу Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" до 2021 року, в 1-му читанні - №2314 про заборону суддям припиняти оголошені держорганами тендери і конкурси, №2261 про подання держорганів і місцевих органів влади в суді.

Крім того, парламент розгляне законопроект №2300 про скасування держмонополії на виробництво спирту з 1 січня 2020 року.

Як повідомляли Українські Новини, 14 листопада Верховна Рада прийняла проект Закону "Про Державний бюджет України на 2020 рік" у другому читанні і в цілому. На витрати Ради у наступному році заклали два мільярди гривень.

Раніше Рада вже розглядала питання перезапуску Держбюро розслідувань 15 листопада.

13 листопада, Верховна Рада підтримала скасування мораторію на продаж сільгоспземель з жовтня 2020 і обмеження їх купівлі іноземцями до 2024 в першому читанні.