Вбивство 3-річної дитини в Києві: поліція взяла під охорону Соболєва і його сім'ю

Поліція взяла під охорону колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка" В'ячеслава Соболєва, 3-річного сина, якого застрелили в центрі Києва, і його сім'ю.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

"Поки поліцейські охороняють Соболєва", - сказав він.

За його словами, в 3-річного сина Соболєва стріляли з карабіна калібру 7,62 мм.

В момент пострілу по автомобілю Соболєва, крім хлопчика і його батька в ньому знаходилися ще два члена сім'ї.

Встановлено, що підозрювані стріляли з будинку, де орендували приміщення.

Як повідомляли Українські Новини, кілерів, які стріляли в автомобіль орендований колишнім депутатом Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеславом Соболєвим на вулиці Льва Толстого в центрі Києва і вбили його 3-річного сина, було двоє.

Тим часом правоохоронні органи мають намір просити суд заарештувати 2-х підозрюваних в убивстві 3-річної дитини в центрі Києва.

Також поліція відпрацьовує 3 основні версії вбивства 3-річного сина колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенка" В'ячеслава Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.