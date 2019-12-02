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02 грудня 2019, понеділок, 15:56 41
Силові структури 2019-12-02T16:12:01+02:00
Українські Новини
Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії

Вбивство 3-річного хлопчика у Києві: поліція відпрацьовує три версії

Вбивство дитини, обстріл автомобіля, вбивство
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Поліція відпрацьовує 3 основні версії убивства 3-річного сина колишнього депутата Київської обласної ради від партії "Блок Петра Порошенко" В'ячеслава Соболєва на вулиці Льва Толстого в центрі Києва.

Про це на брифінгу повідомив начальник поліції Києва Андрій Крищенко, передають Українські Новини.

За його словами, відпрацьовуються версії: побутовий конфлікт, фінансово-господарська діяльність Соболєва, а також його професійна діяльність.

Як повідомляли Українські Новини, співробітники поліції затримали підозрюваних у вбивстві 3-річного хлопчика в центрі Києва.

Також стало відомо, що позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим. Соболєв раніше стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для надання тиску на нього.

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