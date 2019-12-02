Підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва затримали

Співробітники поліції затримали підозрюваних в убивстві 3-річного хлопчика в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Наразі з ними спілкуються оперативники і слідчі", - сказано в ньому.

Проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі. Фірма "Донукрпроектніі" раніше була зареєстрована у Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В'ячеслав Соболєв.

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим. Соболєв раніше стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього.

Крім того, співачка Ірина Білик була хрещеною мамою 3-річного сина депутата Київської обласної ради та бізнесмена В'ячеслава Соболєва, якого розстріляли в автомобілі у центрі Києва 1 грудня.