підписатися на розсилку
23.8 24.1
26 26.55
˟
02 грудня 2019, понеділок, 12:26 42
Силові структури 2019-12-02T12:33:08+02:00
Українські Новини
Підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва затримали

Підозрюваних у вбивстві 3-річної дитини в центрі Києва затримали

В'ячеслав Соболєв, обстріл автомобіля, Вбивство дитини, затримання
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua
Обстріляний автомобіль у центрі Києва. Фото: kiev.informator.ua

Співробітники поліції затримали підозрюваних в убивстві 3-річного хлопчика в центрі Києва.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби поліції Києва, передають Українські Новини.

"Наразі з ними спілкуються оперативники і слідчі", - сказано в ньому.

Проводяться слідчі дії.

Як повідомляли Українські Новини, позашляховик, в якому розстріляли дитину, належить фігуранту справи про фінансування тероризму на Донбасі. Фірма "Донукрпроектніі" раніше була зареєстрована у Донецьку, а її засновником, за даними YouControl, був В'ячеслав Соболєв.

Депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв, автомобіль якого обстріляли і вбили 3-річного сина 1 грудня в центрі києва, кілька років мав конфлікт зі скандальним суддею Артуром Ємельяновим. Соболєв раніше стверджував, що Ємельянову вдалося залучити навіть народних депутатів і добровольчий батальйон "Свята Марія" для чинення тиску на нього.

Крім того, співачка Ірина Білик була хрещеною мамою 3-річного сина депутата Київської обласної ради та бізнесмена В'ячеслава Соболєва, якого розстріляли в автомобілі у центрі Києва 1 грудня.

Більше новин про: В'ячеслав Соболєв обстріл автомобіля Вбивство дитини затримання

Архів
Новини
У ДНР хочуть прибрати українську і закріпити російську як єдину державну мову 15:05
Пограбування Ощадбанку: іноземцю та киянину "світить" 10 років в'язниці 14:56
"Укрзалізниця" хоче підвищувати ціни на квитки кожен місяць з березня 2020 14:44
Похолодає до -10 і випаде сніг: прогноз погоди на вівторок 14:23 Карта
В Офісі Президента прагнуть заволодіти активами Бахматюка, а НАБУ не допускає захист до матеріалів слідства, – адвокат 14:08
більше новин
Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку 05:59 Список
В Україні не можна використовувати литі залізничні колеса, через проблеми з безпекою руху, - директор інституту чорної металургії 12:59
Влада ігнорує інтереси українців у питанні легалізації азартних ігор, - ЗМІ 12:15
Україна не повинна погіршувати умови для інвесторів проектів з альтернативної енергетики, - Держенергоефективності 11:25
Якісна та доступна первинна медична допомога – пріоритет у діяльності Миколаївської ОДА 13:29 Прес-реліз
більше новин
Немає "спірних кордонів", коли йдеться про Крим, - МЗС Литви звернувся до Apple 19:44
Екс-депутат Володимир Пилипенко: "Дуже спішили отримати владу" 16:38
Україна не проти прийняти до складу "пару російських областей" в якості історичної справедливості, - Кулеба 09:01 Карта
Поїзд Nightjet. Фото: ÖBB
В Австрії показали, як будуть виглядати вагони нічних поїздів нового покоління 23:28
У Львівській області десятки тисяч людей залишилися без опалення 12:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok