Мінімальна пенсія зросла на 74 гривні, максимальна – на 740: хто отримав надбавку

Пенсійний фонд України перерахував пенсії у зв'язку із зміною прожиткового мінімуму для українців похилого віку з 1 грудня 2019, а також анонсував великі зміни у системі соцвиплат в новому році. Про це повідомляє прес-служба фонду.

Відповідна норма передбачена Законом України "Про Державний бюджет України на 2019".

Згідно з документом, обсяг мінімальної пенсії для осіб, які втратили працездатність, буде підвищено з 1564 до 1638 грн – на 74 гривні. Максимальна пенсія зросте на 740 грн і становитиме 16 380 грн.

Важливо зауважити, що перерахунок здійснюється в автоматичному режимі, без звернення пенсіонерів до органів Пенсійного фонду.

Кому перерахують пенсію з 1 грудня 2019:

Хто претендує на підвищену пенсію. Таблиця: Кадровик

У кого пенсії залишаться в раніше призначеному обсязі:

Діти війни (66,13 грн). Особи, які проживають у гірських населених пунктах (розмір пенсії збільшується на 20%). Уриманці (150,00 грн — до пенсій, призначених відповідно Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування"). Громадяни, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і згодом були реабілітовані — 54,40 грн, а члени їх сімей, яких було примусово переселено, — 43,52 грн. Громадяни, віднесені до відповідних категорій потерпілих від Чорнобильської катастрофи: розміри додаткової пенсії, щомісячна компенсація сім’ям за втрату годувальника внаслідок Чорнобильської катастрофи (у розмірах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1210). Пенсіонери, які продовжують працювати (збільшення пенсії можливе лише після звільнення з роботи).

Як повідомляли Українські Новини, Пенсійний фонд профінансував пенсії за листопад. А також підвищив показник середньої зарплати для пенсії. Між тим, пенсійні справи вже почали перевіряти.

Тим часом самостійно розрахувати обсяг пенсії допоможе інструкція.