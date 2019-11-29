У жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх

В той час, як українцям заборгували більше 3 мільярдів гривень невиплачених зарплат, у жовтні середня заробітна плата зросла порівняно з вереснем на 0,4%, або на 40 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становить 15 862 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 211 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в жовтні, гривень:

жовтень жовтень в % до вересня Середня 10 727 100,4 Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9 564 100,4 Промисловість 12 190 100,7 - Видобувна промисловість 16 169 97,2 - з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 495 101,0 - Обробна промисловість 10 684 104,1 - харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби 7 891 104,8 - текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 643 101,9 - виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15 596 101,3 - виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12 209 104,2 - хімічне виробництво 19 798 103,3 - виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 006 102,4 - виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 13 864 102,7 - металургія і обробка металу 11 327 95,8 - виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 346 90,0 - виробництво електричного й електронного обладнання 10 839 100,9 - виробництво машин та обладнання 10 418 92,4 - виробництво транспортного обладнання 12 054 98,2 - виробництво меблів, іншої продукції, ремонт імонтаж машин й обладнання 11 330 98,8 - Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 13 942 102,0 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 771 103,0 Будівництво 9 595 97,8 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 167 101,9 Транспорт і зв'язок 12 004 101,1 Тимчасове розміщення й організація харчування 7 030 103,6 Інформація та телекомунікації 17 057 99,9 Фінансова діяльність 19 571 109,2 Операції з нерухомістю 8 813 102,5 Професійна, наукова й технічна діяльність 14 516 98,6 Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9 355 106,9 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 15 053 99,4 Освіта 8 118 96,2 Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 002 101,2 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 8 467 94,2 Надання інших послуг 8 932 100,5

Як повідомляли Українські Новини, у вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.

Українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.