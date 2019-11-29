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29 листопада 2019, пʼятниця, 09:51 16
Фінанси 2019-11-29T12:00:03+02:00
Українські Новини
У жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх

У жовтні середня зарплата зросла до 10,7 тис. гривень: соцпрацівники отримують менше всіх

середня зарплата, Зарплата
Зарплата. Фото: prozoro.info
Зарплата. Фото: prozoro.info

В той час, як українцям заборгували більше 3 мільярдів гривень невиплачених зарплат, у жовтні середня заробітна плата зросла порівняно з вереснем на 0,4%, або на 40 гривень до 10 727 гривень на місяць.

Про це повідомила Державна служба статистики, передають Українські Новини.

Найвищий рівень зарплат зареєстрований в Києві, де середня зарплата становить 15 862 гривень/місяць.

Найнижчий рівень зафіксований у Чернівецькій області, де середня зарплата становить 8 211 гривень/місяць.

Середня заробітна плата населення України в жовтні, гривень:

  жовтень  жовтень в % до вересня
Середня 10 727 100,4
Сільське господарство, мисливство, лісове та рибне господарства 9 564 100,4
Промисловість 12 190 100,7
- Видобувна промисловість 16 169 97,2
- з нього видобуток кам'яного, бурого вугілля і торфу 11 495 101,0
- Обробна промисловість 10 684 104,1
- харчова промисловість і переробка сільськогосподарських продуктів, напої й тютюнові вироби 7 891 104,8
- текстильна промисловість і пошиття одягу, виробництво шкіри та шкіряного взуття 9 643 101,9
- виробництво деревини та виробів з деревини, целюлозно-паперова промисловість, видавнича діяльність 15 596 101,3
- виробництво коксу, продуктів нафтопереробки 12 209 104,2
- хімічне виробництво 19 798 103,3
- виробництво основних фармацевтичних продуктів і препаратів 11 006 102,4
- виробництво гумових і пластмасових виробів, та інших неметалевих мінеральних виробів 13 864 102,7
- металургія і обробка металу 11 327 95,8
- виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції 12 346 90,0
- виробництво електричного й електронного обладнання 10 839 100,9
- виробництво машин та обладнання 10 418 92,4
- виробництво транспортного обладнання 12 054 98,2
- виробництво меблів, іншої продукції, ремонт імонтаж машин й обладнання 11 330 98,8
- Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря 13 942 102,0
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 8 771 103,0
Будівництво 9 595 97,8
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 11 167 101,9
Транспорт і зв'язок 12 004 101,1
Тимчасове розміщення й організація харчування 7 030 103,6
Інформація та телекомунікації 17 057 99,9
Фінансова діяльність 19 571 109,2
Операції з нерухомістю 8 813 102,5
Професійна, наукова й технічна діяльність 14 516 98,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 9 355 106,9
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 15 053 99,4
Освіта 8 118 96,2
Охорона здоров'я та соціальна допомога 7 002 101,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 8 467 94,2
Надання інших послуг 8 932 100,5

Як повідомляли Українські Новини, у вересні середня зарплата в Україні "перевалила" за 10 тисяч: медики отримують менше всіх.

Українці стали більш заможними, свідчать дані Держслужби статистики. Якщо порівнювати перші квартали і 2018 2019 років, середні доходи громадян зросли на 15,5% при інфляції за цей період 8,9%. Крім того, я 1 липня підвищили прожитковий мінімум.

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