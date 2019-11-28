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  • Украинцам задолжали больше 3 миллиардов гривен невыплаченных зарплат
28 ноября 2019, четверг, 22:32 435
Экономика 2019-11-28T22:32:19+02:00
Українські Новини
Украинцам задолжали больше 3 миллиардов гривен невыплаченных зарплат

Украинцам задолжали больше 3 миллиардов гривен невыплаченных зарплат

Долги по зарплате, Зарплаты, Госстат

В Украине возросла сумма задолженности по зарплатам по состоянию на 1 ноября 2019 года и составила 3438,0 млн грн, что на 9,5% больше октябрьского показателя. Об этом сообщает пресс-служба Госстата.

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 ноября составила 2281,8 млн грн, что на 311,7 млн грн (15,8%) больше, чем месяц назад.

При этом с начала года задолженность по зарплатам выросла на 30% (на 826,1), а для работников экономически активных предприятий - на 56,7% (на 792,9 млн грн).

Как сообщали Українські Новини, средняя зарплата в Украине "перевалила" за 10 тысяч: медики получают меньше всех.

Украинцы стали более зажиточными, гласят данные Госслужбы статистики. Если сравнивать первые кварталы 2019 и 2018 годов, средние доходы граждан выросли на 15,5% при инфляции за этот период 8,9%. Кроме того, я 1 июля повысили прожиточный минимум

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