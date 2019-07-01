В Украине увеличился прожиточный минимум

Помимо повышения пенсий с 1 июля вырос прожиточный минимум для трудоспособных лиц на 86 гривен и составляет 2 007 гривен вместо 1 921 гривны.

Об этом говорится в законе о Государственном бюджете Украины на 2019 год, передают Українські Новини.

Законом устанавливается в 2019 году прожиточный минимум на одно трудоспособное лицо в расчете на месяц в размере с 1 января 2019 года -1 921 гривна, с 1 июля - 2 007 гривен, с 1 декабря - 1 102 гривны.

Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум с 1 июля вырос на 73 гривны и составляет теперь 1 699 гривен, для детей от 6 до 18 лет - на 91 гривну и составляет 2 118 гривен, а для лиц, утративших трудоспособность, - на 67 гривен и составляет 1 564 гривны.

Общий показатель вырос на 83 гривны и с июля составляет 1 936 гривен.

В связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с июля произведен пересчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

В частности, размер государственной социальной помощи с 1 июля составляет: малообеспеченным семьям для трудоспособных лиц – 421 гривна, для нетрудоспособных и лиц с инвалидностью – 1 564 гривны, для детей до 6 лет – 1 444 гривен, для детей 6-18 лет – 1 800 гривен, для детей 18-23 лет (при условии обучения) – 1 706 гривен.

Минимальная пенсия по возрасту составит 1 564 гривны, максимальная - 15 640 гривен.